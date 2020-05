Sophie Thun zeigt und versteckt sich in der Secession

Der Aufgang zum Kabinett wiederum ist genau dem Stiegenhaus von Thuns Gründerzeit-Wohnhaus nachempfunden; die Künstlerin verlässt jeden Tag ihr Haus, um dann in die Replik desselben einzutreten. „Ich erlebe hier den totalen Zeitstillstand“, sagt Thun, die ihre Webcam-Aktion nicht als „Performance“ im üblichen Sinn sieht: Ihr Tag, sagt sie, sei einfach von den Notwendigkeiten des Belichtens und Entwickelns getaktet.

Was ist also echt? Sind manche Bilder echter als andere? Was ist sichtbar, was bleibt der Imagination überlassen? Am Ende werden nur Thuns Fotogramme, die derzeit eher unkenntlich im Live-Stream auftauchen, als greifbare Bilder übrig bleiben. Die elaborierte Dunkelkammer soll nach dem Willen der Künstlerin auch nach der Wiedereröffnung der Secession nicht zugänglich sein. „Ich finde es gut, dass die Ausstellung für alle gleich zu sehen ist“, sagt sie.