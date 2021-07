Sophie Marceau in Cannes: Tapfere Töchter, renitente Väter

„Sie haben einen Virus, der gerade grassiert“, lautet ein Satz in François Ozons neuem Wettbewerbsfilm „Everything Went Fine“: „Aber keine Sorge, es ist nichts Schlimmes: In einer Woche ist es wieder weg.“

Bei diesem Drehbuchwitz bricht das Publikum in vages Gelächter aus.

Wenn es nur so wäre ....

Der Virus, den sich Sophie Marceau in ihrer Rolle als Tochter eines todkranken Mannes eingefangen hat, ist bloß ein Schnupfen. Wer sich allerdings nicht mehr erholt, ist ihr Vater: Er hat beschlossen, nach einem Schlaganfall seinem Leben ein Ende zu setzen, und bittet seine Tochter um Hilfe. In Frankreich ist Sterbehilfe verboten, deswegen muss ein Trip in die Schweiz geplant werden.

Mit „Everything Went Fine“ gelingt Ozon ein effizient und unsentimental erzähltes, trotzdem zartfühlendes Drama mit überraschend komischen Untertönen. Sein Schauspiel-Ensemble ist superb, angeführt von Sophie Marceau als geduldiger Tochter im Dauerclinch mit ihrem fiesen Vater, genussvoll gespielt von André Dussollier.

Ozon interessiert sich dabei weniger für ethische Fragen zum Thema Euthanasie, sondern für deren praktische Umsetzung. So kostet die Reise ins Schweizer Institut 10.000 Euro – kein Problem für die wohlhabende Familie, aber: „Ich frage mich, wie das arme Leute machen“, brummelt der todessehnsüchtige Vater. Darauf die entnervte Tochter: „Sie warten, bis sie sterben.“