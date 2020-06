Der Zwölf-Punkte-Plan des Bürgermeisters

Seit Wochen regiert zwischen Rot und Grün die Eiszeit. Eine für Ende Jänner angekündigte Wahlrechtsreform ist nach wie vor in Ferne, einen fixen Wahltermin gibt es ebenso nicht. Ein anderes wichtiges Datum ist bei Bürgermeister Michael Häupl allerdings schon rot im Kalender angestrichen. Am 23. Mai steigt in der Wiener Stadthalle das Finale des European Song Contest (ESC).

" Wien als Gastgeberstadt möchte den Event zu einem großen Fest für alle Wiener und seine Gäste machen. Wir haben die einzigartige Möglichkeit, uns als moderne, weltoffene Stadt zu präsentieren", sagt der zuständige Stadtrat Christian Oxonitsch (SP).