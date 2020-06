Trackshittaz: "Wir können nur gewinnen"

Habt ihr euch überlegt, was der Song Contest bringen kann?

Hoffelner: Das weiß man nie genau. Den Jedwards aus Irland hat er voriges Jahr eine Europatournee gebracht.

Plöchl: Bei uns ist es so, dass wir nur gewinnen können. Unser Image ist ohnehin scheiße. Also polarisierend. Kein 08/15-Popkünstler-Image, das man mit einem Mal Mediensturm vernichten kann. Bei uns ist das eher so, wenn die Medien schlecht schreiben, dann spannen wir erst die Segel auf und fahren um so schneller. Wir sind vielleicht die einzige Band, die vom Song Contest nur profitieren kann. Wenn wir nicht ins Finale kommen, geb’ ich einen Tag später "Geiler ois" heraus und geh’ durch die Straßen und sing "I bin geiler ois die Polizei erlaubt".

Ihr habt seit Herbst 2010 drei Alben herausgebracht, mehrere Nr.1-Hits gehabt, habt an zwei Song-Contest-Vorausscheidungen teilgenommen. Was habt ihr gelernt in dieser kurzen Zeit?

Hoffelner: Alles muss man selber machen.

Plöchl: Wir haben gelernt, wir selber zu bleiben. Dass gesundes Bauchgefühl immer die bessere Wahl ist als irgendwelche utopischen Ideen, die sich irgendwer ausgedacht hat.

Ist es schwierig, sich gegen solche Ideen durchzusetzen?

Plöchl: Ich hätt’ dann oft gern eine Fernbedienung, mit der man leiser drehen kann.

Hoffelner: Oder auf Pause.

Plöchl: Nein, dann muss man’s später wieder einschalten. Lieber leise und rennen lassen.