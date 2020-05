Song Contest: Unbezahlt und unbezahlbar

Die Polizei-Jacke hat Roman Hahslinger gegen ein T-Shirt in rosa eingetauscht. "May I help you?", steht auf dem Rücken. Helfen kann der hauptberufliche Pressesprecher der Wiener Polizei aktuell hauptsächlich bei Fragen nach dem Weg. Oder auch dann, wenn die Musik im Pressezentrum zu laut ist. Hahslinger ist Volunteer beim Song Contest. Und er ist einer von neun Teamleadern des Pressezentrums.

"Ich bin ein Song-Contest-Fan, ich schaue mir das immer sehr, sehr gerne an. Speziell die Punktevergabe", sagt er. Die Show selbst wird er aber auch diesmal nur über die Fernsehschirme verfolgen können. Obwohl er direkt in der Stadthalle sitzt. Doch er muss mit 800 anderen freiwilligen Volunteers das Werk am Laufen halten. "Aber die Proben habe ich schon verfolgt. Mein Favorit ist Australien." Den Beitrag aus Österreich sieht er im Mittelfeld. "Das Lied muss man öfters hören."

Gleichzeitig sitzt Hahslinger im Krisenstab. Der wird dann aktiv, wenn es aktuell gröbere Probleme gibt. "Wenn es zum Beispiel einen flächendeckenden Stromausfall gibt, eine Krise in einem Teilnehmerland oder wenn sich eine Sängerin ein Bein bricht." Oder auch dann, wenn es Drohungen gegen den Song Contest gibt. "Da gibt es kein Bedrohungsszenario", beruhigt er. Dennoch: Nachdem es bei der deutschen Casting Show " Germanys next Topmodel" eine Bombendrohung gab, sind auch die Song-Contest-Verantwortlichen vorsichtig. "Die Sicherheitsvorkehrungen werden täglich überprüft."

Im Normalfall besteht seine Tätigkeit aber vor allem aus Schleppen und Organisieren. Wenn etwa jeder der 1800 angekündigten Journalisten ein Buch über 60 Jahre Song Contest bekommt. Oder wenn eine CD auf USB-Sticks für alle gebrannt und verteilt werden muss.

Für den Song Contest hat er sich Urlaub genommen. Doch wirklich frei hat der Polizei-Sprecher nicht. "Meine Polizei-Jacke ist immer dabei." Wenn es einen Vorfall gibt, steht er in seiner gewohnten Aufgabe zur Verfügung.