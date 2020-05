Song Contest: 27 Finalisten wollen den Sieg

Mitmachen ist in diesem Fall, wie man in Wien sagt, ein Hilfszeitwort. Denn Grubinger gestaltet das, was in der Song-Contest-Fachsprache "Interval-Act" heißt. Also das, was in der Zeitspanne zwischen dem Ende des Wettsingens und dem Beginn des Punktevergebens liegt. Und das soll keineswegs eine Hintergrundbeschallung sein, während die Zuschauer aufs Klo gehen oder Bier holen oder schnell den Hund ausführen – die Halbzeit-Show gilt als besonders prestigeträchtig, als Chance, bei bis zu 200 Millionen TV-Zuschauern eine musikalische Visitenkarte abzugeben.

Der KURIER tickert für Sie live vom Finale aus der Stadthalle.

Grubingers Idee klingt so, als ginge es darum, das Song-Contest-Publikum derart mit der klassischen Musiktradition Österreichs zu konfrontieren, dass dieses nicht schreiend davonläuft, sondern sich im Idealfall mit großartigen Melodien infiziert. Grubinger lacht: "Ja, so kann man es ausdrücken." Zu hören werden Zitate aus Mahlers 2. Symphonie, Bruckners Achter und anderen Klassik-Werken sein, allerdings lässt Grubinger diese bekannten Themen in Form von Salsa, Funk, Latin, Jazz und Afro erklingen. Geboten wird eine aberwitzige, mitreißende Reise durch die Geschichte der Musik, von Klassik über Volksmusik bis Hip-Hop – und das in nur neun Minuten.