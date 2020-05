Finnland: "Vier Typen, die Punkrock lieben"

Pertti Kurikka (Gitarre, Text) schreibt mithilfe eines Farbsystems die Musik von PKN, weiß aber nicht immer, wie man sie spielt. Neben Gitarre spielt er auch Drehorgel – von Abba, Weihnachtsliedern bis hin zu Oper. Er ist Autist und untersucht gerne die Kleidungsstücke anderer. Pertti liebt den Song Contest und träumte immer davon, einmal am Bewerb teilzunehmen.

Sami Helle (Bass) ist politisch engagiert und Mitglied einer konservativen Partei. Mit Kari lebt er in einer Wohneinrichtung für Erwachsene mit Behinderung. Er ist teilweise in den USA aufgewachsen und spricht sehr gut Englisch. Bei Interviews übersetzt er für die anderen Bandmitglieder und gibt auch so gerne den Ton an.

Kari Aalto (Sänger, Text) schreibt die Texte, singt und spricht auf der Bühne. Er liebt Motorräder, geht gerne in Bars und hasst Fußpflege. Er selbst beschreibt sich als den Stursten der Gruppe, der nicht immer Lust hat, mit den anderen zu proben. Immer wieder geraten die Bandmitglieder deswegen in Streit, vertragen sich aber kurz darauf wieder.

Toni Välitalo (Schlagzeug) ist der Jüngste in der Band. Für ihn bedeutet Musik alles – am liebsten spielt er Schlagzeug, singt oder schaut TV-Serien. Anders als die anderen Mitglieder der Band lebt Toni bei seinen Eltern. Ihre Versuche, ihn dazu zu überreden, in eine Wohneinrichtung zieht, lehnt er ab. Sein Vater ist sehr stolz auf ihn und begleitet die Band auf ihren Reisen. Dass PKN zum ESC fährt, hätte er nie gedacht.