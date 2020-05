Lena: "Ich habe es überlebt"

Auslöser für den Song war, dass ich in London mit dem Songwriter Jonny Coffer gearbeitet habe, und der einen unvoreingenommenen Zugang zu mir hatte. Der wusste nur, das ist eine deutsche Künstlerin, die heißt Lena. Das war wie eine weiße Schneelandschaft, die unbetreten ist. Aber in Deutschland sind schon so viele Fußstapfen drinnen – von allem, was man weiß und erfahren hat. Da kann das kein frischer, neuer Start mehr sein .

Wenn wir bei diesem Bild bleiben: Welche Fußstapfen würden Sie lieber verweht sehen?

Na ja, all die negativen Sachen – Gerüchte, negative Schlagzeilen. Genau kann ich das nicht sagen und will es auch gar nicht. Und es gibt ja auch genug, was toll ist: Mein Privatleben, der Sieg beim ESC, die Alben, die ich gemacht habe. Ich würde sagen, dass alles gut war, so wie es gelaufen ist.

Es heißt aber, dass Sie unter dem Backlash schon sehr gelitten haben . . .

Es gab schon vorher Stimmen, die mich davor gewarnt haben, es könnte auch mal schlechte Kritik geben. Die waren eine Vorbereitung darauf, was in der Medienwelt normal ist. Kein Künstler, keine Person, die in der Öffentlichkeit steht, wird immer nur gut bewertet.

Aber es ist doch etwas anderes, wenn erst alle "Hurra" schreien und sich dann plötzlich gegen einen wenden. Wie sind Sie damit umgegangen?

Ja, natürlich ist das etwas anderes. Aber die Phase, wo sich alle gegen mich gewandt haben, musste wohl kommen, weil vorher eben alle "Hurra" geschrien haben. Klar geht das nicht spurlos an einem vorüber. Aber es war jetzt auch nicht mein Untergang. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sich meine Karriere auf einem ganz guten Level eingependelt hat.

Was sind die wichtigsten Erfahrungen, die sie vom ESC mitgenommen haben?

Die Erfahrungen mit der Branche – was man macht und nicht macht, was man sagt und nicht sagt.

Sie waren zu Beginn sehr offen und unbekümmert. Waren Sie zu ehrlich? Was hätten Sie lieber nicht gesagt?

Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas gesagt habe, was ich jetzt bereue. Ich habe mein Privatleben immer rausgehalten, habe nie über meine Beziehungen, meine Eltern und mein privates Heim gesprochen. Ich meinte vorhin eher Situationen, wo man schlecht drauf ist und dann eine schlechte Kritik für ein Interview kriegt – dass man da an Professionalität gewinnt, sich die nötigen Freiräume schafft, wenn man überfordert ist. Einfach besser damit umgeht.

Was halten Sie von The Makemakes und ihrem Beitrag?

Ich finde, das ist ein sehr guter Song – so reduziert mit dem Klavier. Ich mag den sehr gerne. "I Am Yours" klingt authentisch und nicht so über-drüber dramatisch.