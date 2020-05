Ann Sophie: Germany’s Next Fräuleinwunder?

Doch Ann Sophie lässt sich davon nicht irritieren. In den drei Monaten, die seit dem deutschen Vorentscheid vergangen sind, hat sie gelernt, optimistisch zu bleiben. "Ständig nach Andreas Kümmert gefragt zu werden, nervt mich gar nicht so", meint Ann Sophie im Interview mit dem KURIER. "Jeder hat ein Recht darauf, zu fragen, wie sich das anfühlt." Sie habe halt nur die eine Antwort: "Es war wie eine Achterbahnfahrt. Ich habe danach gedacht, ich bin 20 Jahre älter, weil in so einem Moment einfach die ganze Bandbreite an Emotionen hochkommt", lässt Ann Sophie die Entscheidungsshow noch einmal Revue passieren, um gleich nachzusetzen: "Für mich war das dann natürlich total schön. Ich darf diese Erfahrung machen und bin superglücklich."

Mit ihrer positiven Art hat die gelernte Schauspielerin ( Ann Sophie ist Absolventin des Lee Strasberg Institut in New York) die vergangenen Wochen gut genutzt, um die umstrittene Entscheidungsshow vergessen zu machen. Zu den Favoriten zählen sie die Buchmacher dennoch nicht. Ann Sophie wird mit ihrem souligen Song "Black Smoke" das schlechteste Abschneiden der Big Five – das sind jene Nationen, die automatisch für das Finale qualifiziert sind – prophezeit.

Dass ihr Kümmert einen Bärendienst erwiesen habe, will sie aber nicht gelten lassen. "Ich respektiere seine Entscheidung absolut, es hat sicher viel Mut gekostet, sie zu treffen." Und: "Ich glaube an das Schicksal", gewinnt sie dem turbulenten Start in den Song Contest auch gute Seiten ab. "Das Universum hat wohl gewusst, dass ich das unbedingt will."