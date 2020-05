Ralph Siegel - Es geht immer um die Message

Ausführlicher wird der 69-Jährige, wenn er nach der Veränderung, die der einstige "Grand Prix Eurovision de la Chanson" in den 60 Jahren seines Bestehens durchgemacht hat, gefragt wird.

Bei seinem ersten Antreten 1974 in Brighton seien "noch die ersten vier Stuhlreihen aus dem Theater entfernt worden, damit die Kameras der BBC Platz hatten", erzählt Siegel. Kein Vergleich also zu der 44-Meter-Riesen-Bühne, die beim 60. Song Contest in der Stadthalle für Stimmung sorgt. Überhaupt trete die Show immer mehr in den Vordergrund. Ein Nebeneffekt: "Das Orchester findet im Playbackverfahren statt."

Ein bisschen, hat man das Gefühl, träumt Siegel der Zeit nach, in der der Song Contest noch nicht als Event inszeniert wurde. "Das Vorfeld ist bestimmt von monatelanger Promotion und Internetpräsenz", sagt Siegel. "Und manchmal tut es mir leid, dass die Lieder nicht erst am Finaltag praktisch international uraufgeführt werden." Und was macht für ihn, der mit "Ein bisschen Frieden" 1982 den Titel erstmals nach Deutschland holte, ein gutes ESC-Lied aus? "Mit Sicherheit eine gute Message, die in ganz Europa verstanden wird und vielen Menschen ins Herz geht und am besten mit einer Melodie, die sie vielleicht sogar mitsingen können."