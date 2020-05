Conchita Wurst: Motiviert, dankbar und stolz

Conchita Wurst

Wenn man selbst keine Lieder schreibt, ist eine Album-Produktion sehr zeitintensiv. Man hat ein Demo von einem Song, probiert ihn zu singen, aber es funktioniert nicht. Okay, nächstes Lied. Oder man muss einen Song so umbauen, dass die Ursprungs-Version nicht mehr erkennbar ist. Auch wenn man 300 Songs hat, hat man keine Garantie, dass zwölf dabei sind, die das tun, was sie tun sollen.

Was wäre das?

Sie müssen mir aus dem Herzen tropfen. Ich habe das Album mit einem sehr egoistischen Zugang gemacht: Ich wollte mich selbst unterhalten. Deshalb ist es sehr facettenreich. Es gibt Nummern, die kommen aus der Familie des Swing, große Balladen und Dancefloor-Sounds.

Ist es nicht schwierig, nach einem Jahr als Society-Figur den Fokus wieder auf die Rolle als Sängerin zu richten?

Es stört mich nicht, wenn der Fokus auf meiner Persönlichkeit liegt. Für mich lag der Erfolg beim ESC absolut am Gesamtpaket. Genauso, wie ich mich als Sängerin darstellen wollte, wollte ich auch diesen Moment nicht verstreichen lassen, um der Welt zu sagen, was ich denke. Das gehört genauso zu mir wie die Musik. Und ich bin froh, dass ich mir so lange Zeit gelassen habe. Denn jetzt ist das Album genau so, wie ich es will, und ich bin stolz darauf.

Warum ist Ihre Botschaft auf so fruchtbaren Boden gefallen?