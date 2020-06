Song Contest könnte 2014 in Kleinstadt stattfinden

Grand-Prix-Fans sollten sich dieses Datum merken: Das Finale des nächsten Eurovision Song Contest (ESC) steigt am 10. Mai 2014. Das kündigte Danmarks Radio ( DR) als Ausrichter an. Ob Dänemark den Wettbewerb in seiner Hauptstadt Kopenhagen ausrichten wird, ist dagegen unklar. Im Rennen um die Austragung seien auch die Hafenstadt Horsens mit rund 55.000 Einwohnern und das noch etwas kleinere Herning, teilte DR mit.

Die Halbfinals sollen am 6. und 8. Mai stattfinden. Darüber, wie die von der Finanzkrise geplagten Dänen den dicken Ausgabeposten ESC stemmen wollen, wurde nichts bekannt. Die hohen Kosten eines solchen Events hatten 2013 vier Nationen davon abgeschreckt, sich am Wettbewerb zu beteiligen. In diesem Jahr hatte die barfüßige Sängerin Emmelie de Forest (20) mit "Only Teardrops" den Titel ins Land geholt.

Ursprünglich hatte die European Broadcasting Union (EBU) den 17. Mai 2014 für das Finale angesetzt. Wie DR nun berichtete, mussten die Dänen aber "aus verschiedenen Gründen"" von diesem Termin abweichen.