Song Contest 2013 mit weniger Teilnehmern

"Trotz der ökonomischen Herausforderungen in Europa, hat sich eine erkleckliche Zahl an nationalen Fernsehsendern der langen Tradition des Song Contests verpflichtet gefühlt", freute sich der bei der European Broadcasting Union (EBU) zuständige Jon Ola Sand am Freitag in einer Aussendung. Man bemühe sich jedenfalls, die Kosten für die Teilnehmer zu senken, was spezielle Hotelraten für die Delegationen und Ähnliches betreffe. Weitere Maßnahmen sollen in den kommenden Jahren getroffen werden.