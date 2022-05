Song Contest: Flöte in der Waschanlage

Tatsache ist aber auch: Der Titel „Stefania“, in dem Sänger Oleh Psiuk an seine Mutter (und an den Krieg) erinnert, ist wieder einmal ein überaus origineller Beitrag aus der Ukraine. Weltmusik trifft auf Rap und milden Wahnsinn, manchmal fühlt man sich an Jovanotti erinnert, wäre der als Ukrainer wiedergeboren. Ein anderer Bezugspunkt: Die amerikanisch-armenische Metal-Band System Of A Down, nur ohne Gitarren.

Für Aulophobe ist das Lied nichts, denn eine Flöte mischt sich rüde ein (spielt aber immerhin nicht „Stille Nacht“). Dazu gibt es Breakdance, jemand hat einen rosa Topf auf dem Kopf, ein anderer sieht aus wie eine wandelnde Autowaschanlage in den Farben Jamaikas. Fazit: Das Lied ist nicht nur angenehm, fräst sich aber nachdrücklich ins Hirn.