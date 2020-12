Son Lux: Experimentelle Album-Trilogie über zerstsörtes Weltbild

„Ich hatte all diese Annahmen über die Menschheit, ihre Güte und Tugenden, die mich meine Familie gelehrt hatte. Aber dann musste ich mitansehen, wie manche dieser Familienmitglieder ihre Treue gegenüber der Seuche von Trumps Denkweisen demonstriert haben. Das hat all diesen Annahmen den Boden entzogen, und ich musste einsehen, dass sie zwar sehr schön, aber auch naiv und ignorant waren. In der Folge habe mich damit beschäftigt, woher solche Denkweisen kommen, und wie der Erfolg der USA für Hunderte von Jahren auf der Ausbeutung der Sklaven aufgebaut war. Ich habe mich gefragt: ,Wie habe ich als weißer Amerikaner von einem System profitiert, dass gewisse Stimmen in den Vordergrund rückt und andere unterdrückt?‘ Solche Fragen, aber auch Vermutungen, was das für die Zukunft bedeutet, sind die Basis dieser Songs.“