Sommernachtskonzert in Schönbrunn: Partytime im kaiserlichen Ambiente

Virtuosität pur regierte in Folge bei George Gershwins „Rhapsody in Blue“ in der Fassung für Klavier und Orchester aus dem Jahr 1942, bei der vor allem Yuja Wang am Flügel brillierte. Die Philharmoniker und Gustavo Dudamel waren ihr aufmerksame Mitspieler im besten Sinne. Einen der ganz großen österreichischen Komponisten würdigten die Philharmoniker und Dudamel im Anschluss: Den gebürtigen Wiener Max Steiner, der im Exil in Hollywood Karriere machte und mit Musik zu Filmklassikern wie „Vom Winde verweht“ oder „ Casablanca“ Musikgeschichte schrieb. Seine „Casablanca-Suite“ erfreute jedoch nicht nur Cineasten. Und wenn schon Amerika, dann gleich auch John Philipp Sousa, dessen „Stars and Stripes Forever“ Dudamel und dem Orchester sichtlich Spaß machten.