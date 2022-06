Sommernachtskonzert: Frieden und Freiheit für ganz Europa

Es ist weit mehr als ein reines Konzert der Wiener Philharmoniker. Wenn heute, Donnerstag, um 21.20 Uhr auf ORF 2 live-zeitversetzt in Schönbrunn klassische Klänge erklingen , dann senden die Wiener Philharmoniker mit Dirigent Andris Nelsons (Debüt) und Solist Gautier Capuçon am Cello eine Botschaft an die Welt: eine Botschaft des Friedens.

Nach zwei Jahren im Pandemie-Modus findet das traditionsreiche Konzert erstmals wieder mit voller Publikumsbesetzung statt. Im Vorjahr waren beim Sommernachtskonzert aufgrund der Coronavirus-Beschränkungen nur 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erlaubt. . Es handelte sich um geladene Gäste – neben der politischen Spitze der Republik waren etwa Menschen aus dem medizinischen Bereich anwesend, für die das Konzert ein musikalisches Dankeschön sein sollte.

Das Musikprogramm ist durch und durch europäisch und reicht von der Leonoren-Ouvertüre Beethovens bis hin zu Werken von Rossini und Dvorak. Man wolle damit die kulturelle Verbundenheit Europas betonen, so der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer, im Vorfeld.

Im Fokus steht auch die Ukraine. So wird unter anderem der Walzer „Abschied“ des ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko gespielt.

Das Sommernachtskonzert ist nach dem Neujahrskonzert das meistausgestrahlte Klassikereignis der Welt. Heuer wird es wieder in mehr als 80 Ländern zu sehen sein.

Die KURIER-Kritik zum Konzert können Sie nach dem Konzert an dieser Stelle nachlesen.