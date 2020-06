Wenn das künstlerische Gesamtangebot Tausende Menschen glücklich macht

Die Antwort auf Frage 1 ist einfach: Es fühlt sich immer noch gut an. Denn mit ihrem Sommernachtskonzert haben die Wiener Philharmoniker die Quadratur des Kreises geschafft – nämlich die ideale Kombination aus Qualität und Quote. 40.000 Menschen waren in Schönbrunn live dabei; die Übertragung auf ORF 2 verfolgten bis zu 476.000 Zuschauer. An die 80 Länder waren via European Broadcasting Union (EBU) ebenfalls live oder live-zeitversetzt dabei.

Womit wir bei der zweiten Frage wären. Was bleibt? Gewiss der Auftritt von Starpianist Lang Lang, der bei der "Burleske für Klavier und Orchester in d-Moll" von Jahresregent Richard Strauss (150. Geburtstag) alle Register seines Könnens zog. Großartige Effekte, feinsinnigste Nuancen (okay, einige gingen vor Ort im Wind vielleicht etwas unter) und eine fabelhafte Gestaltung – Strauss war das künstlerische Herzstück.