"Sommergespräch": Kurz-Ausgabe mit größter Reichweite

Das Finale der heurigen ORF-" Sommergespräche" mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montagabend 787.000 Zuschauer erreicht. Der Marktanteil für den ÖVP-Obmann betrug 28 Prozent in der Gesamtzielgruppe (ab zwölf Jahre), teilte der ORF am Dienstag mit. In Spitzen waren 837.000 dabei.

Die Ausgabe mit Kurz war somit die reichweiten- und quotenstärkste des heurigen Jahres. Wie schon im Vorjahr: Damals noch mitten im Wahlkampf, hatte er das Ranking mit über einer Million Zusehern und 35 Prozent Marktanteil für sich entschieden.