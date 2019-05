So waren AnnenMayKantereit in Wien

Guten Abend, Ibiza!

So begrüßen AnnenMayKantereit am Donnerstag das Publikum in Wien – und haben die Zuschauer gleich auf ihrer Seite. Auch die Getränkeempfehlung für den Abend (an der Bar gebe es ein Mischgetränk aus Red Bull und Wodka, das den Namen einer balearischen Insel trage) wird mit Begeisterung aufgenommen.