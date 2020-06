So viele Besucher wie noch nie in Salzburg

"Die Zauberflöte" ist bei der Kritik durchgefallen. Sehen Sie das auch so?

Mit der "Zauberflöte" zu beginnen, ist das Riskanteste, was man tun kann. Jeder glaubt zu wissen, wie man das dirigiert und inszeniert. Aber man muss in Salzburg die späten Mozart-Opern pflegen. Den Da-Ponte-Zyklus hat es gerade gegeben, die letzte "Zauberflöte" ist aber schon einige Jahre her. Ich finde, die Aufführung wurde unter ihrem Wert geschlagen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass von den 1400 Premierenbesuchern 400 von Sponsoren geladene Gäste waren. Da ist der Funke nicht übergesprungen. Und wenn es im Publikum keine Stimmung gibt, gibt es auf der Bühne auch zu wenig. Ich habe gelernt, dass man in Zukunft die Kontingente für Sponsoren bei solchen Aufführungen verkleinern muss. In den späteren Aufführungen hat es jeweils Standing Ovations gegeben.

Waren Sie von der Intensität der Kritik, auch von ausländischen Medien, überrascht? Wie sehr kränkt es Sie, wenn von Beliebigkeit im Programm die Rede ist?

Ich bin traurig, wenn man die Dinge nur oberflächlich betrachtet. Ja, wir haben heuer 40.000 Karten mehr aufgelegt und die Festspiele auch um zwei Tage verlängert, damit das Wochenende noch hineinfällt. Alles andere wäre touristische Idiotie. Aber von den 40.000 Karten verteilen sich unter anderem 15.000 auf die vor dem bisherigen Festspielbeginn angesetzte Ouverture spirituelle, 7000 auf die letzten beiden Tage und 6000 auf den Residenzhof. Ich halte es für wichtig, dort zu spielen, damit man bei Sommerfestspielen auch ein Sommerflair auf einer Open-Air-Bühne hat. Ich empfinde das Gerede von zu überdimensionierten Festspielen als hochstilisierte Hysterie, auch aus dem eigenen Haus. Wir haben bewiesen: Wir schaffen das alles.

Dennoch waren zahlreiche Veranstaltungen, auch mit Stars, nicht ausverkauft.

Nehmen wir die Händel-Oper "Tamerlano". Da gab es bei der Premiere 60 freie Plätze. Den Ort auf der Welt zeigen Sie mir, wo man dieses Werk wie bei uns zwei Mal vor je 2200 Besuchern spielen kann. "Il re pastore" mit Rolando Villazòn habe ich aus Zürich mitgebracht. Das war schon dort schwierig zu verkaufen. Aber ich wollte zeigen, wie fabelhaft Villazòn Mozart singt.

Eine Kritik kam heuer immer wieder: Es gebe zu viel Zürich in Salzburg.

Zürich ist in den letzten Jahren zu einem Opernhaus der Champions League geworden. Für junge Sänger war es vielleicht das wichtigste Haus überhaupt. Wir hatten 65 Sänger im Ensemble. Kein anderes Haus hat so viele Topsänger wie Cecilia Bartoli, Jonas Kaufmann, Piotr Beczala, Massimo Cavalletti, Julia Kleiter, Elena Mosuc, Emily Magee u. v. a. hervorgebracht. Ich war dort 21 Jahre Intendant – warum sollte ich dann nicht mehr mit diesen guten Sängern und den erfolgreichen Regisseuren zusammenarbeiten. Das Einzige, wo ich mir die Zürich-Schuhe anziehen lasse, ist, dass wir dort mit Harnoncourt und Welser-Möst so intensive Mozart-Pflege betrieben haben wir kein anderes Haus der Welt. Deshalb machen wir in Salzburg auch mit Franz Welser-Möst als Dirigent und Sven-Eric Bechtolf als Regisseur einen neuen Da-Ponte-Zyklus, beginnend 2013 mit "Così fan tutte". Wir werden die Erfahrungen aus Zürich mit der Mozartpflege in Wien und Salzburg verbinden und nochmals losstarten.