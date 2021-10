So ist der neue "Asterix": Der alte Charme ist zurückgekehrt

Die Geheimnistuerei ist ähnlich wie seinerzeit bei Harry Potter. Fünf Millionen Exemplare in 17 Sprachen wurden im Verborgenen gedruckt, in Lagerhäusern bewacht, in undurchsichtigen Folien versiegelt.

Dabei bestand unter Fans keine Aufregung darüber, ob Asterix und Obelix in ihrem letzten Kampf gegen die Römer tödlich verletzt werden.

Na gut, Druide Miraculix hat Schnupfen und Obelix’ Bauch macht arge Geräusche wegen des vergorenen Stutenmilchkäses, den er essen muss. Aber das ist doch kein Grund ...