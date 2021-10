Tochter überlegt Veröffentlichung: Unbekannter halber "Asterix"

"Wie ein Gemälde von Goya"

Sie wolle das Vorhaben eines Tages gemeinsam mit dem Verlag Hachette Livre angehen. Allerdings sei das Projekt auch "sehr kompliziert". "Da müssen sehr viele Leute an einem Tisch sitzen, in die Geschichte eintauchen, seine Stimme wiederfinden. Es ist wie ein Gemälde von Goya, in dem es ein Loch gibt."

"Asterix" wurde von Goscinny gemeinsam mit Alberto Uderzo kreiert. Dieser übernahm nach dem Tod seines Partners auch die Texte. Der Zeichner des kleinen Galliers ist schließlich im Frühjahr 2020 verstorben. Seit Band 35 ("Asterix bei den Pikten", 2013) wird die erfolgreiche Comicreihe von Didier Conrad als Zeichner und Jean-Yves Ferri als Texter gestaltet. Ende Oktober erscheint mit "Asterix und der Greif" der 39. Band.