Sinéad O'Connors Erben wehren sich gegen Trump

Die Nachlassverwalter der 2023 verstorbenen Sängerin Sinéad O'Connoor und das für deren Aufnahmen verantwortliche Label Chrysalis haben am Montag gegen Verwendung des Hits "Nothing Compares 2U" bei Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump protestiert. Der Politiker, der sich erneut um die US-Präseidentschaft bemüht, hatte seine Auftritte vergangene Woche in Maryland und North Carolina mit dem Song unterlegt, berichtete Variety.