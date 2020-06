Sieben Frauen suchen Wahrheit, Schuld und Sühne

Der geborene Mühlviertler Palmetshofer, 36, arbeitet hier einen historisch belegten Fall auf, auf den er am Ende des Stücks hinweist: "Im April 1945, wenige Tage vor dem Ende der Nazidiktatur, wurde ein zwanzigjähriger oberösterreichischer Soldat aufgrund einer Denunziation als Deserteur zum Tod verurteilt und ermordet."

Palmetshofer hat für diese Geschichte, die ihn seit 15 Jahren beschäftigt, im Landesarchiv recherchiert, wo er Gerichtsmaterial, Zeitungsberichte und Polizeiprotokolle zu dem Fall ausgehoben hat. "Wenn man in österreichischen Familien forscht, wird man wahrscheinlich öfters solche Fälle finden", sagt Palmetshofer im Gespräch mit dem KURIER.

"Ich fand interessant, dass es hier um eine Täterin geht: Was bedeutet es, Frau zu sein innerhalb dieser NS-Ideologie, die den Frauen ja sehr deutliche Plätze zuordnet? Und was schreibt sich da in Familien ein? Wie gehen die Nachkommen mit dieser Spannung um: Einen Menschen als geliebten Menschen zu kennen und dann zu erfahren, dass es da noch eine andere Seite gibt – wie überbrückt man diese Kluft?"

Statt: "Großvater, was hast du getan?", stellt dieses Stück die Frage: "Großmutter, was hast du getan?" Die Jungen müssen sich mit den vergangenen Taten der Alten auseinandersetzen, deren Schlüsselsatz lautet: "Was nützt die Wahrheit, wenn man sie nicht glaubt, und wenn man selber seine Wahrheit hat, dann hält man für die Wahrheit das, was man schon selber weiß, da braucht man nach der Wahrheit gar nicht fragen."

"Da prallen zwei Wahrheitskonzepte aneinander", sagt Palmetshofer. "Die Junge hat einen objektiven Anspruch während die Alte in ihre Privatheit entfleucht".