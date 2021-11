Sie nimmt sich die Freiheit: Der Herbst der Margot Pilz

Der Leonardo-Mann ist nur eine von vielen Formeln, die Pilz leichtfüßig zitiert und abwandelt: Erst wenige Tage vor Fertigstellung der Ausstellung kam die Künstlerin auf die Idee, auf einem Podest im zentralen Saal erneut zu posieren – sie nahm dabei jene abwehrende Haltung ein, die in Altmeister-Gemälden oft zu sehen ist, wenn jemandem Gewalt widerfährt.

Extra für die Schau entstand schließlich die Arbeit „Göttin erschafft Eva“, in der die Szene der Erschaffung Adams aus Sixtinischen Kapelle (diesen Raum nimmt sie sich also auch noch!) gendermäßig umgepolt und in Neon-Linien wiedergegeben ist. Dazu kommen noch Bilder, die Pilz mit ihrem Lebensgefährten in Art einer Pietà (Szene, in der Jesus nach der Kreuzabnahme von Maria beweint wird) zeigen.

Die Praxis, Formen immer wieder zu aktualisieren, wendet Pilz auch auf ihr eigenes Werk an: Nicht nur Selbstdarstellungen wiederholte sie nach Jahrzehnten, auch die Aktion „Kaorle am Karlsplatz“ – bei der Pilz 1982 das Areal vor der Wiener Karlskirche in einen Strand verwandelte – erfährt in Krems ein Echo. Nun steht allerdings eine Palme allein im großen Saal da, der Sand rundherum ist mit Plastik-Granulat verunreinigt.