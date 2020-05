Shootingstar Anna Prohaska: "Großes Kino"

Ein Ladenhüter wird diese Einspielung sicherlich nicht. Zu gut ist das, was Prohaska mit "Sirène" bietet. Lieder von John Dowland bis Gustav Mahler, von Henry Purcell bis zu Haydn, Schubert, Schumann, Wolf und Bizet singt die 28-jährige, in Wien aufgewachsene "Wahl-Berlinerin", deren "familiärer Stützpunkt" aber das elterliche Haus in Salzburg ist.

Und Prohaska singt all die Nummern wunderschön. Ihr schlanker, heller, ausdrucksstarker Sopran passt perfekt zu den Stimmungen der einzelnen Piecen; am Klavier fügt sich Eric Schneider gut und diskret in den verinnerlichten Gesang ein.



"Ja, da geht es um Liebe und um Schmerz", sagt Prohaska. "Und darum, wie weit man für seine Liebe gehen würde. Das sind die Themen in der klassischen Musik und im Leben. Ich finde, Oper ist einfach ganz großes Kino."