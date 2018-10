Serge Falck: "Es ist Humor mit Tiefgang"

Das mit dem Beckenrandsitzen sei als Metapher zu verstehen. Es beschreibe eine gewisse Ängstlichkeit, etwas zu verändern, zu wagen. Dieses „Sich-nicht-Trauen“ besingt Falck auch mit folgenden Zeilen: „Wir sind beim Träumen fulminant, doch drehen uns nur im Kreisverkehr/ Wer braucht heute noch Utopie, uns reicht längst der Hausverstand. Wir feiern unsere Lethargie, hier am Beckenrand“.

Ja, Sie haben richtig gelesen: Serge Falck macht nicht nur Kabarett, sondern singt auch noch – und das nicht einmal schlecht.

Seine auf der Bühne vorgetragenes Soloprogramm wird mit musikalischen Einlagen ergänzt. Es sind jazzige, mal flottere, mal balladigere Chansons mit deutschen Texten, mit denen er dem Publikum den Spiegel vorhalten möchte. „Ich liebe den Humor, aber die Berührung ist die noch edlere Verführung. Es muss nicht jede Minute ein Lacher sein. Die Aufmerksamkeit, der Lohn ist nicht immer nur das Lachen.“

Es gibt im Programm auch einige stille Momente, in denen sich Serge Falck von seiner ganz persönlichen Seite zeigt. „Es gibt Kabarettisten, die den ganzen Abend eine Wuchtel nach der anderen schieben, aber am Ende weiß man nichts über die Person auf der Bühne. Ich hingegen will die Menschen auf eine andere, persönliche Weise abholen.“ Er singt und redet sich dabei von einem Thema zum nächsten. Auch Politik wird verhandelt: „Ich nenne aber keine Namen, sondern betrachte Tendenzen kritisch. Das Hinhauen auf Politiker mag ich nicht. “