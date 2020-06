Seefestspiele Mörbisch: "Wir zünden eine Rakete"

Nach dem Ausflug ins Musical mit Jerry Bocks "Anatevka" regiert 2015 am Neusiedler See wieder die große Operette. Denn im dritten Jahr ihrer Intendanz setzt Dagmar Schellenberger ab 9. Juli auf Johann Strauß, auf dessen Meisterwerk "Eine Nacht in Venedig". Und bleibt dabei zugleich dem Motto treu: Never change a winning team.

Wie bei "Anatevka" – mit dieser Produktion konnten die Seefestspiele Mörbisch bei einer Auslastung von 91 Prozent 127.000 Besucher anlocken – wird Karl Absenger Regie führen und Walter Vogelweider für das Bühnenbild zuständig sein. Und Absenger versprach bei der Präsentation: "Wir zünden hier eine Rakete."