"Secessionen": Wie das Moderne zur Marke wurde

Das Re-Branding der Kunst

"Secessionen", so der Titel der Schau, weist auf den Mehrzahl-Charakter jener Bewegungen hin, die man in Wien vor allem mit einer Künstlervereinigung und dem Gebäude mit dem "Krauthappel" am Naschmarkt verbindet. Tatsächlich war die Ausgangslage in Städten wie München, Wien und Berlin - auf die sich die Schau konzentriert - ähnlich: Die Kunst war rückwärtsgewandt geworden, die Präsentation und der Verkauf von Werken lag in den Händen einiger weniger Verbände, die ihren lokalen Markt aber weitgehend gesättigt hatten. Eine Internationalisierung und Ausweitung des Interessentenkreises war also auch eine ökonomische Notwendigkeit.

Die neu gegründeten Secessionen - ab 1892 in München, ab 1897 in Wien, ab 1899 auch in Berlin - antworteten mit neuen Ausstellungsformaten, einem Netzwerk des Austauschs und nicht zuletzt mit dem, was man heute "Corporate Identity" nennt - also einer Markenidentität, die sich in Plakaten, Monogrammen oder Zeitschriften verbreitete und bald alle Lebensaspekte vom Sitzmöbel bis zum Zuckerlpapierl erfasste.