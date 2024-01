Der Beethovenfries beglückt - besonders in Kombination mit Musik

Wer einen Stimmungsaufheller benötigt, der sollte dem Beethovenfries in der Wiener Secession einen Besuch abstatten. Das Betrachten des Wandgemäldes von Gustav Klimt wirkt wohltuend, besonders wenn Sie Beethovens Neunte dazu hören. Zu dem Schluss kam eine Studie von Wiener Psychologen im Fachblatt „APA PsycArticles“. „Hier wird etwas geschaffen, dass den Menschen beglückt und erhöht“, so Helmut Leder.

Das Beethovenfries zählt zu den Hauptwerken Gustav Klimts und gilt als einer der Höhepunkte des Wiener Jugendstils. Das Thema des Frieses bezieht sich auf Richard Wagners Interpretation der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Die drei bemalten Wände im Untergeschoß der Wiener Secession am Naschmarkt bilden - beginnend an der linken Seite - eine zusammenhängende Erzählung, die die Sehnsucht der Menschen nach dem Glück darstellt. Am Ende der Reise findet die Sehnsucht Stillung in den Künsten.

Zu dieser Schlussfolgerung kam nun auch eine Forschergruppe um die Doktorandin Anna Fekete unter der Leitung von Helmut Leder von der Fakultät für Psychologie der Universität Wien. Besucher und Besucherinnen wurden dazu eingeladen, den Fries zu betrachten, während sie dabei die Musik hören konnten, die das Kunstwerk inspirierte: Beethovens Neunte.