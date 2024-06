Secession: „Krauthappel“ hat eine Frisur aus schwarzen Strümpfen

Die Intervention heißt „Statement“ und ist nicht ganz so sichtbar wie die schwarze Wollmütze, die der Künstler Marcus Geiger 1992 auf die 2500 eisernen Lorbeerblätter setzte. Sie ist wohl auch nicht so ganz so kontroversiell wie die 1998 ausgeführte Aktion, bei der derselbe Künstler das ganze Gebäude rot anstreichen ließ.

Ein sichtbares Zeichen ist es doch: Jedes einzelne Blatt an der Kuppel der Secession wurde in einen blickdichten schwarzen Strumpf (exakter: eine abgeschnittene Strumpfhose) gehüllt, die dann verknotet wurde, um an „Bantu Knots“, eine in Südafrika übliche Haartracht, zu erinnern.