"Scream 5": Kein Sex, keine Drogen – und niemals alleine in den Keller gehen

Auch der fünfte Teil ist (über)vollgestopft mit halblustigen Horrorfilm-Zitaten, unternimmt Autofahrten durch die Elm Street und fixiert sich auf den Duschkopf aus „Psycho“. Ein junges Mädchen wird nachts von Ghostface attackiert und versetzt dadurch seinen gesamten Freundeskreis in Aufruhr. Die Schwester des Opfers und ihr Freund kommen nach Woodsboro zurück und wenden sich an Ex-Sheriff Dewey Riley (Arquette) und bitten um Hilfe. Auch Chefreporterin Gale Weathers (Cox) und Überlebensgirl Sidney Prescott (Campbell) nehmen die Verfolgung auf. Ein paar gute Schreckmomente sind jedenfalls drin – und eine lange Liste an Horrorfilmen, die einen nie vergessen lässt, dass man gerade in einem Horrorfilm sitzt.

"Scream 5". USA 2022. 154 Min. Von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett. Mit Melissa Barrera, J. Ortega.