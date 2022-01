Filmkritik zu "Pleasure": Zwischen Zwang und Zustimmung

So einfach ist das. Oder so einfach stellt sich das Bella Cherry vor. Sie will Sex haben, dabei gefilmt werden und eine große Karriere in der Pornoindustrie machen.

Wo ist das Problem?

Bella Cherry erweist sich als Naturtalent und geborene Exhibitionistin. Mit Schlafzimmerblick unter den schweren Wimpern keucht sie überzeugend in die Kamera, schmiert sich lustvoll das Sperma über die halb geöffneten Lippen und leckt sich die Fingerspitzen. Ein Traum für jeden Pornoproduzenten.

Trotz Bella Cherrys großer Bereitwilligkeit erweist sich der Arbeitsalltag als aufreibender als erwartet. Die junge Frau teilt sich ein abgewohntes Zimmer mit anderen Girls, die ebenfalls im Geschäft sind. Die Mädchen-WG geht zusammen aus, hängt kichernd auf Partys herum und versucht, Geschäftskontakte zu knüpfen. Doch das männlich dominierte Pornobusiness entpuppt sich für die Sexarbeiterinnen als fragiler Grenzgang zwischen Zustimmung und Zwang, Konsens und Kontrollverlust.