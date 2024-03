Scooter: Der Opi hat es voll drauf

Über die am 16. März abgehaltene 60er-Sause von Hans Peter Geerdes alias H. P. Baxxter, dem gachblonden Vorturner der deutschen Kasperl-Techno-Truppe Scooter, ist nicht viel bekannt. Aber man kann davon ausgehen, dass es bei Wodka und Energy aus der Dose durchaus auch – nun ja – chemisch zur Sache ging: „Hyper Hyper “ durch die Nase ...

Mit ein paar Tagen Verspätung ist nun, als kleines Dankeschön für die Glückwünsche, ein neues Album erschienen. Es heißt stilgerecht „Open Your Mind And Your Trousers“ und beinhaltet 15 Tracks, in denen man sich von H.P. Baxxter wieder anschreien bzw. motivieren lassen kann: „Techno Is Back“ oder „Rave And Shout“.