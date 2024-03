Beth Ditto: „Geld und Gier regieren die Welt“

"Der Hass der Leute gegenüber Queer-People und Menschen anderer Rassen überwiegt derart, dass sie nicht mehr an die eigene Lebensgrundlage denken.“

Nur so, sagt Beth Ditto im KURIER-Interview, kann sie sich den Zuspruch erklären, den Präsidentschaftskandidat Donald Trump in ihrer amerikanischen Heimat hat. Im Büro ihrer Plattenfirma in Berlin soll die Gossip-Sängerin, die mit den Dance-Punk-Hits „Heavy Cross“ und „Standing In The Way Of Control“ Ende der 00er-Jahre berühmt wurde, über das Freitag erscheinende Reunion-Album „Real Power“ sprechen. Doch sie sieht sich genauso als Aktivistin wie als Musikerin, hat sich seit Beginn der Karriere für die Rechte der LGBT-Gemeinschaft eingesetzt, und mag – obwohl viele soziale und politische Botschaften in den Texten von „Real Power“ stecken, – ihre Songs nicht so gern kommentieren. „Sie entstehen assoziativ, da steckt keine große Story dahinter,“ erklärt sie.

Dass sie sich davor fürchtet, dass Trump wiedergewählt werden könnte, dass ihr der Zustand der Welt im Allgemeinen große Angst macht, muss trotzdem gesagt werden: „Im Moment ist es, als würde ich beobachten, wie die Mafia das Ruder übernimmt. Geld, Gier und Psychopathen regieren heute die Welt.“