"Schwarzes Meer" - düstere Geschichte, lichtes Gebirge

Doch der Text überzeugt: In einer rhythmisierten, an die Epen von Homer erinnernden Sprache verarbeitet die Autorin eine Liebesbeziehung, wohl jene mit Castorf, und die Geschichte ihrer Familie, die 1923 in der von den Siegermächten erzwungenen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg aus der Türkei vertrieben wurde. Heute sind die Pontosgriechen, sofern sie die Deportationen und Todesmärsche überlebten, in alle Winde verstreut.

Kastrinidis bündelt ihre Erlebnisse in halb Europa assoziativ, sprunghaft, ja meisterlich zu einem ungeheuren Mahlstrom. Und Castorf tut alles, um die Sogwirkung zu verstärken. Er stellt sich nicht über den Text, er zertrümmert ihn nicht, er lässt ihn nicht runterratschen, nein, er nähert sich ihm mit einer ungeheuren, nicht bekannten Ernsthaftigkeit.

Castorf weiß zudem genau, wie er das Publikum bei Laune hält. Der zweieinhalbstündige Abend beginnt quasi mit einer Leseprobe an einem Tischchen: Kreusch rezitiert im Beisein des echten Regieassistenten Sebastian Schimböck den Text – noch sehr artifiziell. Doch nach und nach geht sie in der Rolle der Eleftheria (der Name bedeutet „Freiheit“) auf.