Frank Castorf: „Ich will ’ne offene, streitende Gesellschaft“

In der DDR: 1951 in Berlin Ost geboren, machte er zunächst eine Ausbildung bei der Deutschen Reichsbahn, danach studierte er Theaterwissenschaft. Er war u. a. Dramaturg am Bergarbeitertheater Senftenberg – und ab 1981 Oberspielleiter in Anklam. Dort fing er an, „radikales Theater zu machen – Gott sei Dank mit der entsprechenden Reaktion der Staatsorgane der DDR“.

Noch vor der Wende 1989 durfte er im Westen arbeiten

Volksbühne Berlin: Er war von 1992 bis 2017 Intendant der Berliner Volksbühne. Viele seiner collageartigen, zumeist sehr langen Inszenierungen – Castorf gilt als Stückezertrümmerer, der sich aus den Vorlagen herauspickt, was ihn interessiert – hatten bei den Wiener Festwochen Premiere. 2013 inszenierte er in Bayreuth Richard Wagners „Ring des Nibelungen“

Der Reisende: In den letzten zwei Jahren kamen zehn Produktionen heraus, u. a. „Boris Godunow“ an der Staatsoper Hamburg und eine Molière-Revue in Köln. Nun folgen „Wallenstein“ in Dresden und „Die Göttliche Komödie“ in Belgrad. Castorf hat sieben Kinder von fünf Frauen