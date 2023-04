Schröder präzisiert Pläne für dritten Albertina-Standort Klosterneuburg

Den Plan, das derzeit als Depot genutzte ehemalige Essl-Museum in Klosterneuburg wieder für Publikum zu öffnen, hatte Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder bereits beim KURIER-Interview im vergangenen Jänner bestätigt. Gegenüber den "Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN) wurde der Museumschef jetzt konkreter: Möglicherweise solle das Haus bereits zu Weihnachten 2023 dem Publikum als dritter Albertina-Standort (neben dem Stammhaus in der Innenstadt und der "Albertina Modern" im Künstlerhaus) offen stehen. "Ich hoffe, diesen Plan halten zu können. Oder falls nicht, wird es Mitte Februar“, zitieren die NÖN.

Wie immer ist Schröder nicht um große Vergleiche verlegen. "Die ,Albertina Klosterneuburg Essl Museum‘ wird das sein, was die Tate Liverpool für die Tate ist. Was der Louvre-Lens ist, was das Centre Pompidou-Metz ist. Es geht bewusst ein internationales, großes Museum in ein Bundesland hinein. Wir präsentieren dort Kunst, die Niederösterreich an keinem seiner anderen Museumsstandorte auch noch im Entferntesten zeigen kann“, unterstreicht Schröder. Die Dependance vor den Toren Wiens ist natürlich nur bedingt mit jenen Projekten vergleichbar, die in Großbritannien und Frankreich mit dem Anliegen der Dezentralisierung gebaut wurden.