Schlafende Riesen als Symbol des Stillstands

Flugzeuge sind ein Symbol der Globalisierung bzw. waren es so lange, bis das Coronavirus dem ganzen Treiben am Himmel (vorläufig) ein Ende setzte. Nun stehen viele davon nutzlos am Flughafen herum und bilden die aktuelle Krise gut ab. Der Fotograf Tom Hegen wollte es genauer wissen und hat sich in einen Hubschrauber gesetzt, um sich von oben einen Überblick zu verschaffen. Gefunden hat der Münchner ruhende Rollfelder und schlafende Riesen. Seine Bilder sind nun im Buch „Airports“ bei Hatje Cantz erschienen.