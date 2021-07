"Pregau"-Finale: "Ich habe es gern auch schräg"

Mit zehn Jahren ist die Salzburgerin mit der Familie nach Innsbruck gekommen. Nach der Matura zog es sie hinaus. "Ich bin eine Weltenbummlerin." Sie arbeitete u. a. mit Pferden und als Übersetzerin in Kanada, war in Südamerika und finanzierte das Leben mit Fliesenlegen in Chile und Peru. "Seitdem kann ich ausgezeichnet auf Spanisch fluchen", lacht sie. In London entwickelte sie die Liebe zu Schauspiel und Gesang, was sie dann in Wien studierte.

Schon bald gibt es die seltene Gelegenheit, Aulitzky, die eine Band in München hatte, auf der Bühne zu hören. Bei Ursula Strauss’ Festival "Wachau in Echtzeit" wird sie (am 25.11.) in Melk auftreten. "Ich habe immer gern komponiert und getextet. Und das jetzt motiviert mich wieder und gibt mir den experimentellen Rahmen dazu. Ich finde das lustig." Der Abend wird Ingeborg Bachmann gewidmet sein.

Aber auch als Schauspielerin bleibt sie präsent: U. a. im ersten "SOKO Donau"-Film (1. 11.) und durch eine kleine Rolle in "Attack of the Lederhosenzombies", der zu Weihnachten in die Kinos kommt. "Ein für mich bis dahin völlig unbekanntes Genre. Aber ich habe es gern auch schräg."