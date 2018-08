Schauspielerin Emma Thompson: „Eine Frau zu sein ist traurig“

KURIER: Sie wurden von der Queen kürzlich zur „Dame“ ernannt. Wie haben Sie davon erfahren?

Emma Thompson: Ich war gerade beruflich in New York, als ich einen Brief bekommen habe. Darin stand: Die Queen möchte Ihnen gerne diesen Titel überreichen. Sie müssen entscheiden, ob Sie das wollen – aber Sie haben nur eine Woche Zeit.

Was war Ihre erste Reaktion?

Im ersten Moment war ich total begeistert! Aber dann kamen plötzlich Schuldgefühle: Das ist ja das Establishment – und ich bin politisch links, es ist falsch, das anzunehmen ... Dann habe ich mir gedacht: Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, dass Frauen Anerkennung bekommen. Und dann ergibt sich so eine Möglichkeit, wo eine Frau geehrt wird, die viel in ihrem Bereich geleistet hat, auf allen Ebenen – nämlich ich. Sollte ich dann sagen: „Nein, ich will das nicht?“ Das wäre auch nicht richtig. Letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, Ja zu sagen wäre die beste Entscheidung, und ich hatte recht. Jetzt verbeugt sich mein Mann immer, wenn ich nach Hause komme. Endlich bekomme ich mal ein bisschen Respekt (lacht).

In „Kindeswohl“ spielen Sie Richterin Fiona Maye. Wie ist es Ihnen gelungen, sich in diese traurige Rolle einzufinden?

Eine Frau zu sein ist einfach größtenteils sehr traurig. Wenn man jung ist, denkt man, einem stünde die Welt offen. Aber irgendwann erreicht man einen Punkt, an dem man merkt: Ich werde das nicht machen können – und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich eine Frau bin. Man hat mir oft gesagt, dass ich bestimmte Dinge nicht tun kann, weil ich eine Frau bin.

Welche Dinge waren das?

Zum Beispiel lustig sein. Dabei muss man dazusagen, dass ich immer in einer privilegierten Position war. Eine Frau zu sein kann oft schwierig, traurig und enttäuschend sein. Das ist natürlich nur meine persönliche Erfahrung, aber ich weiß, dass mir da viele zustimmen würden.

Dennoch haben Sie aus dem „No“ ein „Yes, I can“ gemacht.

Naja, ich habe immer gesagt: „Ich kann das!“ Und ich habe gekämpft. Ich habe nie darauf gewartet, dass mir jemand sagt, dass ich etwas kann. Ich hatte aber auch das Glück, Männer in meinem Umfeld zu haben, die mir nicht in meine Arbeit dreinredeten, als ich jung war. Ich bin sehr dankbar für meinen Agenten und meinen Produzenten, Männer, die mir beide gesagt haben: „Ja, du kannst schreiben, du bist lustig und ich unterstütze dich.“ Ich hatte also Glück, denn ich kannte Personen, die Macht hatten und mir eine Chance gegeben haben.