Filmfest München: Premiere für Brecht und neue Netflix-Serie

In gleich drei Produktionen, die in München Premiere feier(te)n, ist Silberner-Bär-Preisträger Georg Friedrich zu sehen: Detlev Bucks „Asphaltgorillas“ wird Donnerstag Abend präsentiert, in „Ende Neu“ spielt Friedrich einen düsteren Heiler in einer postapokalyptischen Welt, in der scheinbar nur Männer überlebt haben.

Wesentlich freundlicher ist da schon die Kulisse in Wolfgang Murnbergers TV-Tragikomödie „Nichts zu verlieren“, Teil der Reihe „Neues Deutsches Fernsehen“: Darin überfällt Friedrich mit seinem Film-Bruder (Christopher Schärf, „Einer von uns“) einen Reisebus in den bayrischen Bergen, was – erwartungsgemäß – nicht nach Plan verläuft.