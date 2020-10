Schauspieler Hübsch: "Das sogenannte leichte Genre gehört ja zum Schwersten"

Längst weiterempfohlen hat sich Hübsch, der in seiner langen Karriere alle großen Rollen von Goethe und Schiller, Shakespeare und Kleist bis zu Thomas Bernhard verkörpert hat, auch in anderen Genres und Formaten. „Am Münchner Gärtnerplatztheater spiele ich nach wie vor den Pickering in ,My Fair Lady‘, den Kagler in ,Wiener Blut‘ oder den Kaiser im ,Weißen Rössl‘“, so Hübsch.

Auch im Fernsehen ist Hübsch sehr präsent. Bereits am Dienstag (27. 10.) in der neuen SOKO-Donau-Folge „Das Phantom“. Am 1. November folgt die Ausstrahlung einer Spieldoku über Franz Lehár: „Da durfte ich der alte Lehár sein, das war eine Freude. Dann geht es mit der ORF-Serie ,Der letzte Wille‘ weiter, da habe ich eine ganz nette Nebenrolle. Und dazu kommt fast 60 Mal der Monsieur Pierre – mir wird also sicher nicht fad.“