Schauspieler und Comedian Louie Anderson mit 68 Jahren verstorben

Der US-Schauspieler und Comedien Louie Anderson ist tot. Der schwergewichtige K├╝nstler war in Europa unter anderem durch Auftritte in Filmen wie "Der Prinz aus Zamunda" bekannt. F├╝r seinen Part in der US-Serie "Baskets" wurde er drei Mal als bester Nebendarsteller f├╝r einen Emmy nominiert, den er einmal gewann. Anderson erlag am Freitag mit 68 Jahren einem Krebsleiden, teilte sein Verleger mit.