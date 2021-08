Schauspieler Tom Schilling: "Experte für das, was ich darstellen muss“

„Es war nicht einfach für mich, diesen Film zu drehen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, sagt der 39-jährige Schauspieler im KURIER-Interview. Die Dreharbeiten liegen zwei Jahre zurück und fielen in die Zeit einer privat unangenehmen Phase, so Schilling im Rückblick: „Wenn man selbst ein bisschen außer Balance ist, ist es manchmal schwierig, einen Job zu machen, in dem man immer etwas anderes spielen muss, als man fühlt.“