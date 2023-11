Wiener Schauspieler Lucas Englander ruft zur Mahnwache

Bereits auf Grund von Österreichs Geschichte tragen wir eine Verantwortung, uns um eine friedliche und vorurteilsfreie Zukunft zu kümmern. Der Antisemitismus und Ausländerhass, der hier stattfand, darf sich auf keine Art oder Weise wiederholen. Es ist essenziell, gegen die fortwährenden, steigenden und aktuellen Diskriminierungen, sei es Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus oder jegliche andere Art der Xenophobie, ein Zeichen zu setzen.

Diese Zeilen stammen aus einer Petition, die der Schauspieler Lucas Englander mit dem Kollektiv gemeinsamsein.at veröffentlicht hat; ein Text, der an die Menschlichkeit appelliert. „Es geht uns um die Nächstenliebe“, sagt er dem KURIER. Und für diese Nächstenliebe möchte der aufstrebende Schauspieler, der aktuell in der Serie „Transatlantic“ (abrufbar auf Netflix) glänzt, sich in Zeiten wie diesen auch stark machen. Seine für Freitag angekündigte Mahnwache, die um 15 Uhr am Platz der Menschenrechte in Wien abgehalten wird, soll ein Anfang sein.