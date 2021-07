"Und dann muss man spielen" - Gert Voss ist tot

Und obwohl ihm gar nicht klar zu sein schien, wie sehr seine Kunst die Menschen begeisterte, war er selbst so voller Begeisterung für andere Künstler, die so wie er mit der Selbstverständlichkeit eines Vogels flogen. Über das Kino konnte er hemmungslos schwärmen: "Ich war als Kind manchmal drei Mal am Tag im Kino, weil ich in diesen Geschichten ertrinken wollte." Er bewunderte Jazz- und Rockmusiker: "Meine Verehrung für Musiker ist viel größer als die für Schauspieler. Denn in meinem Beruf kann man auch überleben, ohne sehr viel zu können."

In einem Interview sagte er, schelmisch grinsend: "Wissen Sie, was mich WIRKLICH beeindruckt hat? Vor zwei Jahren war ich auf einem Konzert von den Stones. Dieser Abend war eines meiner größten theatralischen Erlebnisse." Der Autor gab ihm schüchtern den Tipp, es mit Bruce Springsteen zu versuchen. Nach dem nächsten Springsteen-Konzert kam eine Mail von Gert Voss: "War das nicht Wahnsinn? Dieser große Bruce Springsteen! Das Beste, was ich gehört, gesehen, erlebt habe!"