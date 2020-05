Voss: Weder Einzelkämpfer noch Papagei

Gert Voss ist hörbar bester Laune. Kein Wunder: Der große Schauspieler ist gefragter und erfolgreicher denn je.



KURIER: In "Maß für Maß" bei den Salzburger Festspielen wurden Sie von Publikum und Kritik gefeiert. Wie war die Produktion für Sie?

Gert Voss: Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, besonders die Begegnung mit vielen jungen Schauspielern. Mich hat das an meine schönsten Momente in Bochum oder Stuttgart erinnert, als wir wirklich ein Ensemble waren. Das habe ich immer als schönsten Teil meines Berufes erlebt: Wenn es keine Einzelkämpfer gibt. Die sind alle so frech und mutig und direkt! Und Thomas Ostermeier ist für seine Jugend ein enorm sensibler und kluger, fast möchte ich sagen weiser Regisseur.



Das schöne an dieser Inszenierung: Sie verblödelt nichts, ist ganz ernsthaft.

Das fängt schon mit der Übersetzung an. Ich finde, Marius von Mayenburg hat die Poesie dieses Stückes erhalten, ebenso die Einfachheit und Direktheit der Sprache. Die meisten Übersetzungen, die ich kenne, waren sehr prätentiös und schwer verständlich. Diesmal habe ich all die vielen Gedanken verstanden. Ich empfinde dieses Stück als eine absolute Intelligenzhochleistung. Eigentlich müsste es jeder Politiker sehen.



Shakespeare zeigt die Menschen, wie sie sind: unlogisch.

Shakespeare ist vielleicht der einzige Autor, der die Menschen wie ein Rätsel beschreibt, für das man nicht den Code hat. Und plötzlich kommt der Mensch in eine ungewöhnliche Situation und es entstehen in ihm Dinge, die ihn selbst erstaunen.



Sie spielen besonders gern und erfolgreich Shakespeare.

Das ist ja auch kein Kunststück. Er ist ein unglaublich toller, realer Autor, der aber nicht an der Realität hängen bleibt, sondern der sie vergrößert und exemplarisch macht. Sodass man weise Dinge über den Menschen und über die Gesellschaft erfährt.



Haben Sie für Ihre Darstellung des Herzogs reale Politiker studiert?

Das Fernsehen bietet ja eine fast unerschöpfliche Fülle von Bildern von Politikern. Natürlich habe ich das alles gesehen, es passiert ja auf der Welt so viel an Heuchelei und Betrug und Lüge. Aber es wäre dumm, die Figur des Herzogs auf einen speziellen Politiker zu reduzieren, weil dieser Herzog von einer bestechenden Intelligenz ist. Er ist schwer zu erfassen. Seine Motive hängen damit zusammen, dass hier ein Mensch um sein Überleben kämpft. In dem Stück wird so viel darüber Auskunft gegeben, wie Politiker sich hinter bestimmten Tugenden verstecken, ihre Machtlust dahinter verbergen. Es beschäftigt sich so klug mit den Auswirkungen, die Macht auf Menschen hat.