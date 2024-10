Schauspieler Ethan Hawke: "Es ist ein Wunder, dass wir hier sind“

Ich versuche, die Balance zu halten zwischen einem verantwortungsbewussten Profi und dem Teil von mir, der versteht, in welch großartiger Position ich mich befinde. Immer wenn man das tun kann, was man liebt, und andere Menschen Geld bezahlen, um deine kreative Arbeit zu sehen, ist das ein Luxus. Ich liebe es, dass Coppola sein Weingut verkauft hat, um „Megalopolis“ zu machen. Gier regiert unser Universum. Wenn du sagst, du willst einfach nur Geld verdienen, versteht jeder, worauf du hinauswillst. Ich liebe es, wenn Menschen den großen Traum am Leben erhalten, etwas Großartiges zu erschaffen. Und das ist sehr schwer, denn die ganze Industrie, die das Filmemachen antreibt, ist darauf ausgelegt, Geld zu verdienen.

Was treibt Sie an?

„Blue Moon“, die Geschichte des Komponisten Lorenz Hart, der mit Alkoholismus und psychischen Problemen kämpfte. Wie kam der Film zustande?

Richard ist so eine seltsame Person. Er hat mir dieses Drehbuch vor etwa zwölf Jahren geschickt, und es war eines der besten, die ich je gelesen habe. Es geht um Rodgers & Hart, und die ganze Handlung spielt in Echtzeit. Es sind etwa 90 Minuten im Jahr 1943. Ich rief Richard an und sagte: ,Ich liebe es, lass es uns machen.’ Er meinte: ,Nein, nein. Wir werden es machen, aber wir müssen noch warten. Du bist noch zu attraktiv. Du musst warten, bis du etwas weniger attraktiv bist. Vertrau mir, wir machen es, aber legen wir es alle paar Jahre einfach in die Schublade.’ Und dann sah er mich in einem TV-Interview, rief mich an und sagte: ,Hey, du bist grau geworden. Lass uns ,Blue Moon’ machen.’ Fuck you, haha!

Können Sie sich vorstellen, je etwas anderes zu tun?

Nein. Filme zu drehen macht süchtig, das ist wie Drogenkonsum. Du willst es einfach immer wieder tun. Es ist so ein wunderbares Gefühl, weil du dich nicht allein fühlst. Es gibt ein seltsames zweischneidiges Schwert, ein Schauspieler zu sein. Von außen wirst du gefeiert. Aber die wahre Freude am Schauspielern liegt im Verschwinden. Du fühlst, wie du verschwindest und Teil dieses Traums wirst. Und du siehst, wie der Traum in anderen Menschen lebt, und genau da kommt der Rausch her.